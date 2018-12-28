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تعليم

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التعليم الفني، بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شرح خلاله الإجراءات الواجب تنفيذها في حالة تلف أو فقد تابلت أولى ثانوي.

حيث قال الوزير: إن الدولة المصرية سوف تقدم جهاز تابلت بجودة عالمية "مجانا" لكل طالب في مدارسنا الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي ، ممن يدرسون المناهج المصرية، كما سوف تقدم تابلت لكل معلم يدرس في الصف الأول الثانوي ولعدد من الإداريين.

وقال الوزير: في حالة "فقدان" أو "إتلاف" الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (٣ سنوات) ، يمكن للطالب أو المعلم "الحصول على جهاز بديل" مقابل ٤٥٠٠ جنيه مصري، أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازًا بديلًا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي (مع مراعاة شروط شركة التأمين).

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