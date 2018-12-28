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مرأة

شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:28 ص
صدى البلد
ريهام قدري
احتفلت الممثلة رانيا يوسف بالكريسماس مع ابنتيها نانسي وياسمين، حيث سافرت رانيا برفقة ابنتيها خارج مصر، وشاركت جمهورها بصور لها معهما وهما يستمتعن بأجواء الكريسماس وسط الثلوج.

ظهرت رانيا في الصور بإطلالة بسيطة من فستان باللون البني المزركش بالأسود وارتدت حزاما بالوسط كما اعتادت رانيا أن تبرز خصرها .

واعتمدت رانيا على تسريحة بسيطة بشعرها دون اي اكسسورات مما جعل إطلالتها مناسبة .
شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر
شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر
شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر

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