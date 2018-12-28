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رياضة

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، بمحافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمشاركة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ،والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، واللواء ممدوح شعبان المدير العام لجمعية الأورمان.

وتقرر تخصيص عائدات الماراثون لهذا العام لصالح المرحلة الثالثة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، وذلك للمساهمة في دعم مرضى السرطان فى محافظات الصعيد.
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

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