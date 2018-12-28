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اقتصاد

سوهاج تستعد لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال السدة الشتوية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه في إطار استعدادات الشركة لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تستمر من 28 ديسمبر 2018 حتى 19 يناير 2019، تم تخصيص 28 محطة مياه ارتوازية بديلة لمحطات المياه المتأثرة بنقص المياه، والتي تعتمد على مياه نهر النيل بالترع، وذلك بمراكز (طهطا، وجهينة، وساقلتة، وسوهاج، والمنشاة، وأخميم، وجرجا، ودار السلام).

وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن محطات المياه الارتوازية التي ستعمل خلال تلك الفترة، تشمل، محطة مياه بني حرب الارتوازية بطهطا، ومحطة مياه كوم إدريس الجوفية المكلورة بجهينة، ومحطة مياه السوهاجية الارتوازية بسوهاج، بجانب تشغيل محطة مياه أولاد على الجوفية المكلورة بالمنشاة، ومحطة مياه الفراسية الارتوازية المكلورة بساقلتة، ومحطة مياه الاحايوة المدمجة المرشحة بأخميم، ومحطة مياه نجع الطينة الارتوازية بجرجا، ومحطة مياه الشيخ بطيخ الارتوازية بمركز دار السلام.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن مراكز طما والمراغة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة، مؤكدًا أن جميع محطات المياه السطحية الكبيرة، التي تقع على النيل مباشرة مستمرة في العمل بكامل طاقتها.

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