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محافظات

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث صاحبها هطول للأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.

ولليوم الثالث تواصل غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي للميناء إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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