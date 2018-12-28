عامل بمحطة وقود يستعين بعاطل لسرقة ١٩٢ ألف جنيه من عمله

تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من موظف بإحدى محطات الوقود بمصر القديمة بالإتفاق مع عامل بذات المحطة.



وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمنطقة المنيل قد تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة وبإستبيان الأمر أمكن ضبط - عاطل ،اثناء قيامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالى قدره 192 ألف جنيه من موظف بإحدى محطات الوقود، كرهًا عنه عقب تعديه عليه بإستخدام سائل رادع شخصى"سبراى" .



واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من- عامل بذات المحطة محل عمل المجني عليه تم إستهداف الأخير وضبطه ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بصحتها ، وأضاف بأنه نظرًا لعمله بذات محل عمل المجنى عليه ، وعلمه بقيام الأخير بإستلام مبالغ مالية كبيرة من المحطة عملهما لإيداعها بأحد مكاتب البريد بدائرة القسم ، فخطط لسرقتها ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول ، وأطلعه على خط سير المجنى عليه لتنفيذ مخططه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.