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أخبار البلد

سلطان الحميد: الأوامر الملكية الجديدة تدعم الرؤية التنموية للسعودية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:58 ص
الكاتب السعودى سلطان
الكاتب السعودى سلطان الحميد
ميس رضا
أشاد الكاتب الصحفى السعودى سلطان الحميد عضو جمعية إعلاميون سعوديون، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتى تأتى فى سياق حرص الملك سلمان على مواصلة جهوده فيما يخدم ويعزز رؤيته نحو التنمية.

وأوضح "الحميد"، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن القرارات جاءت بالتوقيت المناسب بما يدعم التنمية التي تحققها السعودية عن كثب، مشيرًا إلى أن قرار إعفاء وزير الخارجية عادل الجبير من منصبه، وتعيين إبراهيم العساف بديلًا عنه جاء بالتوافق مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة بضرورة تفرغ الجبير لأمور السياسة الخارجية بدون أعباء الوزارة التنظيمية والإدارية .

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

كما أصدر الملك سلمان قرارًا بإعفاء وزير الخارجية عادل الجبير من منصبه، وتعيين إبراهيم العساف بديلًا عنه، واكتفى بمنح الجبير منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، وعضوًا بمجلس الوزراء.

ومن بين أبرز الإقالات الجديدة، أمر الملك سلمان بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس لهيئة الرياضة وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، وعيّن عبد العزيز بن تركي الفيصل مكانه.

وقرر الملك سلمان تعيين الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون في مجموعة "روتانا" تركي الشبانة، وزيرًا للإعلام، وحمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.

وأمر العاهل السعودي بتعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيرًا للحرس الوطني، كما أعفى الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من منصبه كسفير في لندن.

وأعفي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه "بناءً على طلبه"، إضافة لإعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيسًا لهيئة.

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