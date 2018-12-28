تنفيذ 50 قرار إزالة لـ48 حالة تعد على الأراضي بساحل سليم

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على التصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها وتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أي تعديات وحصرها واستخراج قرارات الإزالة الفورية لها، لافتا إلى الاستعانة بخرائط المتغيرات المكانية التي أعدتها هيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة والتي تعد المرجع الرئيسي في رصد التعديات بشتى صورها وذلك ضمن خطة الدولة لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء والإسراع في تنفيذ منظومة تقنين وضع اليد.



كان محافظ أسيوط قد وجه في اجتماعاته الدورية برؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة المعنية بإزالة كافة أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين قوات الشرطة والجيش حفاظا على سلامة المواطنين وحقوقهم واتخاذ ما يلزم من تدابير للإسراع في منظومة تقنين وضع اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين.



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة سمية سيد خليل رئيس المركز حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى والإدارات المعنية بالوحدة المحلية وتشكيل أمني من مديرية الأمن بقيادة اللواء عصام اسماعيل مساعد مدير الامن والعميد طارق محمد بكرى مأمور مركز شرطة ساحل سليم.



وقالت رئيس المركز أن الحملة شملت إزالة أسوار وتشوينات وأعمال بناء بسيطة حيث تم تنفيذ 50 قرار إزالة لعدد 48 حالة تعد بمساحة 1 فدان و12 قيراطا و3 أسهم بإشراف عبدالمعطي شحاتة نائب رئيس المركز وشريف وصفي مساعد رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات بالمركز مؤكدة على مواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات أولًا بأول ورصد أي تعديات جديدة خلال الحملات الدورية تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



