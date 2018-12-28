سفير مصر لدى إثيوبيا يقدم أوراق اعتماده.. وعبد الخالق: علاقتنا تكاملية

قدم السفير أسامة عبد الخالق أمس الخميس أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى إثيوبيا إلى رئيسة الجمهورية الإثيوبية "ساهلي ورك-زودي".



شهدت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بقصر الرئاسة بأديس أبابا استعراض حرس الشرف، وحديث مع بعض وسائل الإعلام المحلية.



وشهد اللقاء مع رئيسة الجمهورية، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي يُوليه الرئيس لتطوير مُختلف العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والإثيوبي والبناء على الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" للقاهرة في يونيو الماضي.



وأعرب عن تطلعه خلال عمله بأديس أبابا نحو الارتقاء بالجوانب المُتعددة للشراكة بين الدولتين، بما في ذلك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتكليل ذلك بانعقاد اللجنة المُشتركة العُليا برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء آبي أحمد عام 2020، وذلك بالتوازي مع استمرار الجهود للتوصل لحلول فعالة ومُستدامة وواقعية تحفظ مصالح الطرفين فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتياجات التنموية والمائية للشعبين الشقيقين، والبناء على مُخرجات المسارات الرسمية ذات الصلة.



وأكد "عبد الخالق"، أهمية العمل المُشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي، وكذلك حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مُختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، خاصة خلال الرئاسة المُرتقبة لرئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقي بداية من 10 فبراير المُقبل خلال القمة الأفريقية الدورية التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير 2019.