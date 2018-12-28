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رياضة

تدريبات خاصة بالكرة لثلاثي الأهلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض حسام عاشور ومحمد نجيب ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خاصة بالكرة، تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

ويؤدي عاشور ونجيب تدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامج تجهيزهما للمرحلة المقبلة. حيث يعاني عاشور من الإصابة في كاحل القدم. في حين يعاني ينفذ نجيب برنامجه للتعافي من أثار جراحة غضروف الركبة.

وخصص فيه الجهاز الفني فقرة فنية خفيفة بالكرة لـوليد سليمان برفقة الثنائي لتجنب تعرض اللاعب للإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

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