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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يهزم سبورتنج في الدوري

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكتسح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة حمدي الصافي المدير الفني، نظيره سبورتنج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018 - 2019.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي "25 - 17، 25 - 9، 25 - 16".

أقيم اللقاء عصر اليوم الجمعة على الصالة الصغرى "صالة الشهداء" بمقر أهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة، استمر فريق الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي على صدارة الترتيب بجدول الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة.

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