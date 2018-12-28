ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بث مباشر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
نور عادل
تقام بعد قليل مراسم قرة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019 بأحد فنادق القاهرة والتى يشارك فيها الأهلى والإسماعيلى من مصر، بجانب الكونفدرالية التى ينافس على لقبها الزمالك.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات سحب القرعة فى السادسة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة "أون سبورت".

كما يتم سحب بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى يشارك فيها نادى الزمالك فقط من مصر بعدما ودع المصرى البورسعيدى البطولة من الدور التمهيدي.

يشارك 16 فريقا فى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسيتم تقسيمهم على 4 مجموعات وسيتم سحب القرعة وفقًا لـ4 مستويات جاءت كالتالى..

المستوى الأول: الأهلي والوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى.

المستوى الثانى: فيتا كلوب الكونغولى وحوريا كوناكرى الغينى والأفريقى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقى.

المستوى الثالث: أسيك الإيفوارى وأورلاندو الجنوب أفريقى وسيمبا التنزانى وشباب قسنطينة الجزائرى.

المستوى الرابع: الاسماعيلي وشبيبة الساورة الجزائرى ولوبى ستارز النيجيري وبلاتينيوم الزيمبابوى.





ترشيحاتنا

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

محسن صالح يدعو للصلح بين الأهلى وجماهيره وتركى آل الشيخ

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

أول إجراء من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

ضبط عاطل متهم بالنصب لإيهامه المواطنين بقدرته على حفظ القضايا بالأزبكية

نجم إنبى ليس الأول ولن يكون الأخير.. خبراء: ميثاق شرف لا يكفى بتعاقدات الميركاتو

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يتسبب في نزول البلاء

حريق محدود بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.. فيديو

ضبط صاحب ورشة وعامل كونا عصابة لتقطيع السيارات المسروقة

مدرب الزمالك: الدورى شبيه بـ صالح جمعة وأعلى لاعب سعره مليون جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بث مباشر
فنانة تشكيلية صربية: ملتقى الأقصر فرصة حقيقية للتبادل الثقافى.. فيديو وصور
عضو عليا ماراثون زايد: الإسماعيلية بأكملها شاركت في الحدث..فيديو
الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو
شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟