قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بث مباشر

تقام بعد قليل مراسم قرة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019 بأحد فنادق القاهرة والتى يشارك فيها الأهلى والإسماعيلى من مصر، بجانب الكونفدرالية التى ينافس على لقبها الزمالك.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات سحب القرعة فى السادسة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة "أون سبورت".



كما يتم سحب بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى يشارك فيها نادى الزمالك فقط من مصر بعدما ودع المصرى البورسعيدى البطولة من الدور التمهيدي.



يشارك 16 فريقا فى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسيتم تقسيمهم على 4 مجموعات وسيتم سحب القرعة وفقًا لـ4 مستويات جاءت كالتالى..



المستوى الأول: الأهلي والوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى.



المستوى الثانى: فيتا كلوب الكونغولى وحوريا كوناكرى الغينى والأفريقى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقى.



المستوى الثالث: أسيك الإيفوارى وأورلاندو الجنوب أفريقى وسيمبا التنزانى وشباب قسنطينة الجزائرى.



المستوى الرابع: الاسماعيلي وشبيبة الساورة الجزائرى ولوبى ستارز النيجيري وبلاتينيوم الزيمبابوى.











