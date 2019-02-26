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مرأة

هاني الناظر يحذر الآباء والأمهات من لعبة خطيرة

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:49 م
هانى الناظر يحذر
هانى الناظر يحذر الآباء والامهات من لعبة خطيرة
اسماء محمد
حذر دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، الأمهات والآباء من انتشار لعبة كارتونية جديدة على صفحات اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي تشجع الأطفال على الانتحار.

وأوضح "الناظر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن اللعبة الجديدة تسببت فى تعرض الأطفال بالفعل للخطر حيث فقدت إحدى الأمهات في الأرجنتين طفلها الصغير بسبب انتحاره نتيجة متابعة اللعبة وفي إنجلترا أنقذت أم طفلها قبل قتل نفسه بسكين بسبب متابعة نفس اللعب .

ووجه نداء لكل الآباء والأمهات قائلا: "أرجوكم بمتابعة أطفالكم أثناء استخدام أجهزة الموبايل والآيباد وغيرها من وسائل الإلكترونية وحجب هذه اللعبة عنهم".

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