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محافظات

إصابة عامل في انهيار عقار بالدرب الأحمر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:29 م
انهيار عقار بالدرب
انهيار عقار بالدرب الأحمر
عبد العزيز جمال
أصيب عامل في حادث انهيار جزء من عقار بحي وسط القاهرة. 

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بالحادث ، وعلى الفور أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حي وسط بالتوجه لموقع الحادث مع تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الملاصقة له لتحديد مدى تضررها من أثر الانهيار.

وأشار ناصر رمضان رئيس الحي الى أن العقار رقم 22 حارة المدرسة بالدرب الاحمر ، خلف جامع الأزهر صادر له قرار خطورة داهمة، وأثناء قيام مقاول الهدم بالحي بتنفيذ قرار الازالة الصادر للعقار المكون من أرضي و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية سقط جزء منه وأسفر عن إصابة أحد العمال والذي تم نقله لمستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج اللازم .



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