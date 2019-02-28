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حوادث

انتحار طالب ثانوي بسوهاج لمروره بحالة نفسية سيئة

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:34 ص
جثة
جثة
خالد رياض
انتحر طالب بالثانوية العامة عن طريق شنق نفسه بحبل داخل غرفة بمنزله بمركز البلينا بسوهاج لمروره بحالة نفسية سيئة. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مستشفي البلينا المركزي، بوصول "زكي. أ. ذ" 21 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي "جثة هامدة" أثر إصابته بسحجات حول الرقبة ادعاء انتحار، وبسؤال والده "الكويتي.ز.أ" 47 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أن نجله المذكور يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وأنه فوجئ بتواجده داخل غرفة ملحقة بالمنزل تستغل كمخزن بحبل مربوط بالعروق الخشبية ويتدلي من سقفها. 

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة. 

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