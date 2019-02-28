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ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة زيارة المقابر بشروط

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:48 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم زيارة المرأة للمقابر كثيرًا ؟»، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر بشروط، وهى أن تكون ملتزمة بالآداب الشرعية وملتزمة بسلوكها وأن تكون أمنها على نفسها ومالها وعرضها حال ذهابها مع الالتزام بالأداب الشرعية فى الملبس.

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