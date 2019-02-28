الكرملين: لا نرى أي تهديد على نظامنا المصرفي من العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، أن روسيا لا ترى أي مخاطر على استقرار النظام المصرفي الروسي في ضوء احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها .. مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية .



وقال بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - "حكومتنا اتخذت كل التدابير مقدمًا لاتقاء المخاطر التي قد تنجم عن مزيد من الإجراءات غير المتوقعة وغير الودية من جانب الولايات المتحدة .. تم اتخاذ كل التدابير الوقائية بالفعل، حتى لا يكون هناك قلق بشأن استقرار النظام المصرفي " .



وأضاف بيسكوف أن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا، حال تنفيذ ذلك، سيوجه ضربة جديدة للعلاقات بين موسكو وواشنطن.