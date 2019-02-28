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أخبار العالم

لافروف: روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض لباكستان والهند

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:20 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبديا رغبتهما في ذلك.

وقال لافروف - في تصريح للصحفيين مجيبا عن سؤال في هذا الصدد اليوم /الخميس/ ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بالطبع، في حال أرادتا ذلك" .

وكانت الهند قد أعلنت أمس /الأربعاء/ أنها أسقطت طائرة باكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه، مضيفة أن باكستان أسقطت إحدى طائراتها في اشتباكات جوية.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أنه أسقط طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني سقطت إحداهما في كشمير الهندية والأخرى في كشمير الباكستانية ، وأغلقت باكستان مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط الطائرتين.

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