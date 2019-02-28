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أخبار العالم

جولة خليجية لوزير الخارجية الروسي الشهر المقبل

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرجي لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس المقبل بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل السعودية والكويت والإمارات .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم"، إنه "من المتوقع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة تلك الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية".

وأضافت زاخاروفا: "ستركز المحادثات خلال الجولة على تطورات الوضع في سوريا، وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

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