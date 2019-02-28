وزارة الطيران تستعد لاستضافة فعاليات ملتقى مديري مطارات أفريقيا

أعطى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني توجيهاته لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر، مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI Africa 2019 الذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في دورته الــ61 فى الفترة من 4 إلى 10 مارس القادم، بحضور ما يقرب من (400) عضو من ممثلى المطارات فى قارة أفريقيا، وممثلي المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) وممثلى المجلس الدولى للمطارات( ACI).



ودعا الفريق يونس المصرى ، شركات وهيئات الوزارة لاستقبال هذا الحدث الهام والدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الارضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة فى الحدث من خلال كاونترات خاصة بهم بالاضافة إلى وضع شعار المؤتمر فى مطارى القاهرة والأقصر.



وصرح الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يؤكد دورها الريادي داخل القارة السمراء، كما أن اختيار مدينة الأقصر لانعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والاثرية التى تتمتع بها المدينة فضلًا عن فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات إضافة إلي امتلاك محافظة الأقصر المقومات السياحية من فنادق وقاعات مؤتمرات ومزارات ستساهم في نجاح هذا الحدث.



جدير بالذكر أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ويعد المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع علي آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات بالإضافة إلي الوقوف علي ما تم تطبيقه من توصيات آخر مؤتمر عقد في القاهرة عام ٢٠١٦.