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فن

عرض الجزء الثاني من فيلم Aquaman في 2022

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "Aquaman" أن تعرض الجزء الثاني من الفيلم في 16 ديسمبر 2022 أي بعد ٤ سنوات من عرض الفيلم الأول.

والفيلم الجديد سوف يكون من كتابة المؤلفة العالمية ليزلي جوهانسون ماكجولدريك، التي كتبت الجزء الأول، أما المخرج العالمي جيمس وان فسوف يقوم بإنتاج الفيلم فقط ولم يتخذ قرار إخراجه.

والفيلم جمع إيرادات أكثر من 1‪.‬13 مليار دولار عالميًا ويعتبر في المركز 20 كأعلى فيلم إيرادات في التاريخ.

وتدور قصة الفيلم عندما يدرك "آرثر كاري" أنه وريث مملكة "أتلانتيس" تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثم بطل العالم، ويشارك في بطولته كل من جاسون مومو، وأمبير هيرد، ونيكول كيدمان، وباتريك ويلسون، ودولف لاندجرين، وويليام دافو، وغيرهم.

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