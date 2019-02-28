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رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:48 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد الديدموني، صديق الدكتور بيشوي، ضحية حادث قطار محطة مصر، إن صديقه يعيش في أسوان، وكان ذاهبًا إلى القاهرة لأداء القسم، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وأشار "الديدموني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن "بيشوي" كان مثالا للطلاب المتفوقين، حيث كان من أوائل الكلية، وتم تكريمه بالفعل كونه "الطالب المثالي".

وأكد، أن صديقة ظهر في الفيديو، حيث كان بالقرب من القطار، منوها إلي أنهم قاموا بالبحث عنه حتى وصلوا إليه أمس في التاسعة مساءً، وأبلغوا أهله وجاء أكثر من 150 شخصا من أهله وذويه المقيمين بمحافظة أسوان.

واستكمل أن والدته أتت من أسوان وجلست أمام مشرحة زينهم في حالة صدمة، رغم معاناتها من سكر الدم الذي يعرضها الإغماءات المتكررة، مشيرًا إلى أنه أهل "بيشوي" تعرفوا عليه ولكنهم ينتظرون نتيجة التحاليل.

وناشد وزارة الصحة بسرعة إنهاء الإجراءات وتصريح الدفن رأفة بأهله، موضحًا أن والدته ووالده في حالة صعبة، وأن المسافة من القاهرة إلى أسوان 13 ساعة، مطالبًا بتوفير طيران لنقل الجثمان رأفة بوالدته المريضة.

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