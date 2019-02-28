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فن

أسماء لمنور تتخطى المليون الأول بـ أفا والله.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
اجتازت أغنية "أفا والله" للفنانة أسماء لمنور المليون الأول لها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أغنية "أفا والله" لـ أسماء لمنور، مليون و12 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرح ألبوم أسماء الجديد "أوساط النجوم 2019" يوم 13 فبراير الجاري، تزامنا مع عيد الحب.

ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».

وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها، مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم: حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، والمايسترو المصري هاني فرحات، وآخرون.

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