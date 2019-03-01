تأجيل عمومية الصحفيين لـ15 مارس لعدم اكتمال النصاب

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل الجمعية العمومية إلى الجمعة 15 مارس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث سجل 716 عضو فقط في كشوف الأعضاء اليوم.



وأعلنت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، للانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.



وبدأت إجراءات التسجيل منذ العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات



وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، تأحيلها بعد اسبوعين لتنعقد يوم 15 مارس الموافق الحمعة عقب المقبلة، لافتا إلى ان عدد المسجلين في كشوف الحضور بلغ ٧١٦ من بينهم 20 بنقابة اسكندرية.



واوضح انه يفترض ان تعقد الانتخابات والمقدر بنسة (50٪+1) بعدد 4312، خيث 9260 مقيد بجدول المشتغلين، فيما بلغ عدد 8624 مسدد للاشتراك ولهم حق التصويت.

