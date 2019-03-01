ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الافتاء: صلاة الغائب تجوز في أي وقت جماعة أو فرادى

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال دار الإفتاء، إن صلاة الغائب تجوز في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.

أوضحت دار الإفتاء، خلال منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» أن صلاة الغائب هي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» متفق عليه.

وأضافت: وجاء في لفظ للإمام البخاري قال: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد.

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك على قمة كرة اليد

النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك يشعل تويتر.. ومغردون: كل الشعوب العربية معاك

أحمد حسن: فتح حساب بنكي لتقديم الدعم لشهداء ومصابي حادث محطة مصر.. فيديو

السيطرة على حريق بمستشفى ناصر العام في بني سويف..صور

الطب الشرعى: تسليم 3 جثامين من ضحايا حادث جرار محطة مصر

أسعار الدولار تتراجع 13 قرشا أمام الجنيه خلال فبراير

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

نجم الأرسنال: كلوب لا يعرف النوم بسبب محمد صلاح.. وأخشى من تجدد إصابته

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو
موجز الفن.. حفلان لـ عمرو دياب في مارس.. وحماقي بـ غرفة العمليات.. وتامر حسني يؤدي العمرة
حازم إمام: اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم المساعدة لمصابي محطة مصر.. فيديو
صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟