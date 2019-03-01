الافتاء: صلاة الغائب تجوز في أي وقت جماعة أو فرادى

قال دار الإفتاء، إن صلاة الغائب تجوز في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.



أوضحت دار الإفتاء، خلال منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» أن صلاة الغائب هي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» متفق عليه.



وأضافت: وجاء في لفظ للإمام البخاري قال: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد.



