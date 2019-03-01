خبير مفرقعات يفجر مفاجأة حول حادث محطة مصر.. فيديو

أكد خبير المفرقعات علاء محمد، أن حادث محطة مصر يعد عملا إرهابيا من الدرجة الأولى حيث أن عمله في المفرقعات يعطيه الخبرة لتمييز تلك الحوادث.



وتابع "علاء" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفي بكري المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الموجة الانفجارية للقطار وتطاير ألسنة اللهب ليست طبيعية حيث يعمل القطار بالسولار والذي لا يشتعل بالسهولة التي ظهرت خلال مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث.



ونوه خبير المفرقعات، إلي أن هناك حساسات خاصة علي خطوط القطار تعمل علي قياس سرعة الجرار وخط سيره قبل دخول المحطة ما يوقف القطار بشكل تلقائي وذاتي دون تدخل أي أيادي بشرية، لافتا إلي استحالة اجتياز الجرار لكل تلك الحساسات ويتسبب في ذلك الانفجار المبالغ فيه.



وتابع، أن ذلك الحادث لم يكن بتخطيط فردي ولكنه كان بعمل أجهزة مخابرات كاملة حيث لا يستطيع الإخوان أو أي جماعة أرهابية التخطيط لتلك الكارثة.