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فن

يارا تصل إلى مقر حفلها بالقرية العالمية في دبي.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر،فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية يارا، لحظة وصولها إلى مقر حفلها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.

وظهرت يارا في الفيديو ترتدي فستانا أسود، مزخرف بالنجوم البيضاء، وعاري الكتف والذراع، وتحدثت في الفيديو لتدعو جمهورها لمتابعة حفلة الليلة.

ومن المقرر أن تقدم يارا باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، لاسيما بعد تألقها في حفل عيد الحب الماضي الذي أحيته بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن ناحية أخرى كانت يارا قد طرحت كليب "مليت" خلال شهر ديسمبر الماضي، ويعد أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان، من إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، وألحان الـ DJ يوسف ومحمد نوبال وأمين دوكالي.


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