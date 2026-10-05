لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تعقد اجتماعها الرابع برئاسة عمرو الليثي

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم / الاثنين / اجتماعها الرابع برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من القيادات الإعلامية والأكاديمية والخبرات المتخصصة، وذلك في إطار استكمال خطة عمل اللجنة خلال الدورة الثقافية الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور عمرو الليثي بأعضاء اللجنة بمناسبة بدء النصف الثاني من الدورة الثقافية الحالية، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة، والانتقال بالمقترحات والمبادرات التي طرحتها اللجنة إلى خطوات تنفيذية تسهم في تعزيز دور الإعلام في بناء الوعي ودعم الثقافة والهوية الوطنية.

وشهد الاجتماع مشاركة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نائب رئيس اللجنة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين نائب رئيس اللجنة، والأستاذ عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية أميمة شكري رئيس قطاع الإذاعة بالشركة المتحدة وراديو مصر، والكاتب الصحفي أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس، والأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة أمل مبدي رئيس صندوق قادرون باختلاف، والكاتب الصحفي محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، والإعلامي والباحث محمود التميمي إعلامي وباحث في التراث الصحفي، والدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام بجامعة السويس.

وصدقت اللجنة خلال الاجتماع على محضر اجتماعها السابق، كما استكملت مناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وبحثت عددًا من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف بصورة أساسية الشباب وتطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وناقشت اللجنة الاستعداد لتنظيم ندوة بعنوان «الشباب والإعلام.. رسائل تصنع الأثر»، حيث تم تكليف الأستاذ الدكتور أسامة السعيد بإعداد التصور العام للندوة ومحاورها، بما يفتح نقاشًا جادًا حول علاقة الشباب بوسائل الإعلام، وكيفية صناعة رسائل إعلامية قادرة على التأثير الإيجابي وبناء الوعي.

كما ناقشت اللجنة إقامة ورشة عمل بعنوان «المؤثرون الإيجابيون»، بهدف تعزيز الوعي بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والأكواد الإعلامية والقيم المهنية المنظمة للعمل الإعلامي في مختلف المجالات، على أن تتولى الدكتورة أميمة عبد المجيد إدارة الورشة.

وتناول الاجتماع كذلك مقترح تنظيم ندوة بعنوان «صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام»، بما يسهم في ترسيخ خطاب إعلامي أكثر وعيًا وإنصافًا، وتصحيح الصور النمطية، وتعزيز التناول المهني والإنساني لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم تكليف الأستاذ محمود التميمي بإعداد تصور متكامل للندوة واقتراح موعد انعقادها.

كما استعرضت اللجنة الخطاب الوارد من رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أنجولا في مجال الثقافة والفنون، وبحثت أوجه الاستفادة منها في تعزيز الحضور الثقافي والإعلامي المصري ودعم جسور التواصل والتعاون مع القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور عمرو الليثي أن خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة تقوم على الانتقال من المناقشة إلى التنفيذ، من خلال فعاليات محددة وقابلة للتطبيق، تخاطب القضايا الإعلامية الأكثر اتصالًا بالمجتمع، وفي مقدمتها الشباب، والإعلام الرقمي، وصناعة التأثير، وأخلاقيات المهنة، وقضايا ذوي الإعاقة.

وشدد الليثي على أن الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة لم يعد دوره مقتصرًا على نقل المعلومات، وإنما أصبح شريكًا أساسيًا في صناعة الوعي وتشكيل وجدان المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدًا أهمية أن تكون لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة مساحة تجمع الخبرات الإعلامية والأكاديمية والمهنية للخروج بمبادرات عملية يمكن ترجمتها إلى أثر حقيقي في المجتمع.

واتفقت اللجنة على مواصلة العمل على التصورات التنفيذية للندوات وورش العمل المقترحة، وتحديد مواعيد انعقادها، ومتابعة ما تم التكليف به، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة في إطار خطة عمل اللجنة.