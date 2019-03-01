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فن

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها.. تعرف على السبب

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:31 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت الفنانة ايبوكي بوسات، انها انتقلت من الإقامة فى منزلها لمسكن آخر بسبب تعرضها الى مضايقات من أحد المعجبين.

وأضافت "بوسات" أنها كانت تتعرض إلى مضايقات من قبل احد المعجبين خلال الفترة الماضية، إذ كان يقوم بإرسال الورود لها بشكل مستمر بالإضافة إلى تركه لرسائل أسفل باب منزلها.

يذكر ان احدث أعمال أيبوكى بوسات مسلسل "العهد"، والذى تصدر نسب المشاهدة على مدار الشهور الماضية.

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