اليوم .. ندوة ثقافية بجامعة سوهاج بعنوان أطباء أدباء

ينظم اليوم السبت قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة ثقافية تحت عنوان " أطباء أدباء"،صرح بذلك الدكتور اسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة البيئة وتنمية المجتمع.



وقال "الشريف" ان الكلية تستضيف بتلك الندوة الأديب الشاعر الدكتور مصطفي رجب الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، وتبدأ فعالياتها الساعة ١١ بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.