هذا هو العلاج الوحيد للصلع الوراثي.. والخلايا الجذعية كذبة

أكد الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، أنه لا يوجد علاج للصلع الوراثي؛ حيث إن الحل الوحيد له هو زراعة الشعر.





وقال الناظر خلال ندوته المقامة في أحد نوادي القاهرة الكبرى، إن هناك بعض الأشخاص يدعون إمكانية علاج الصلع الوراثي عبر استخدام الخلايا الجذعية، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الخلايا الجذعية حتى الآن ليست سوى تجارب، ولم يظهر دواء يعتمد عليها.





وأضاف الناظر أن عمليات زراعة الشعر تقوم عبر إزالة بصيلات من الشعر، وزرعها في الأماكن الفارغة، حيث إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للقيام بهذه العمليات، وأهمها هي عدم القيام بها بعد سن الثلاثين.



