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اقتصاد

المالية تحتفي بميلاد السادات و4 عملات تذكارية لتوثيق وتأريخ مناسبات قومية

السبت 02/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
محمد يحيى
أعلنت وزارة المالية عن إصدار عملات تذكارية احتفاءً بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، السبت، أن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الأسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر.

وقال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات إنتاج هذه العملات في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا لمصلحة سك العملة على إصدار 4 عملات تذكارية أخرى الأولى بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس، والثانية بمناسبة مرور 152 عاما على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب، مؤسس بنك مصر، والتي تتواكب أيضا مع مرور 75 عاما على وفاته في 13 أغسطس 1941، والثالثة احتفاءً بالذكرى المئوية لثورة ١٩١٩ والرابعة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الجامعة الأمريكية في مصر.

وأوضح أنه تمت زيادة الكميات المنتجة من الإصدارات الفضية نظرا للإقبال عليها بالمقارنة مع الإصدارات الذهبية السابق طرحها.

وأضاف مستشار وزير المالية أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بمشاركة سك العملة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية قامت المصلحة بالفعل بزيادة الكميات المنتجة من العملات المعدنية المتداولة من فئتي الجنيه والنصف جنيه والتي يظهر على أحد وجهيها صورة أحد المشروعات القومية مثل قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين الراغبين في اقتناء تلك العملات التي يتم إصدارها.

من جانبه، قال اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة، إن جميع العملات التذكارية يتم إنتاجها من خامات مصرية وبتصميمات لكوادر مصلحة سك العملة من الشباب، حيث تسعى الوزارة لفتح مجال أكبر أمام تعاون مصلحة سك العملة مع دول الجوار خاصة والدول الأفريقية والآسيوية عامة، حيث يمكن للمصلحة إنتاج عملات لصالح تلك الدول بجانب إنتاج أنواط ودروع تذكارية تخلد تاريخها، وهو الدور الذي قامت به المصلحة لسنوات طويلة سابقة ونعمل حاليا على تفعيله بالاستفادة من التحديث والتطوير الذي تشهده سك العملة.

يذكر أن مصلحة سك العملة شاركت مؤخرا في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين عبر إصدار درع تذكاري يخلد هذه المناسبة إلى جانب مشاركتها بجناح متميز في المعرض لعرض أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع لتعريف المواطنين بإنجازات مصر الحديثة.

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