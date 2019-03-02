جروس يفرض السرية في مران الزمالك بأنجولا خوفا من الجواسيس

سمح السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لوسائل الإعلام بالحضور 15 دقيقة فقط لمران الفريق الأبيض، المقرر إقامته اليوم، السبت، بإنجولا استعدادا لمباراة بترو أتليتكو.



ويواجه الفريق الأبيض غدًا، الأحد، بطل أنجولا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب 11 نوفمبر.



ويرغب المدرب السويسري في فرض السرية على التدريب، خوفًا من "جواسيس" الفريق الخصم، الذي يسعى للتعرف على الخطة التي سيخوض بها جروس المباراة.