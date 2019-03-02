بعد ختام زيارته لفيتنام.. زعيم كوريا الشمالية يعود لبلاده بالقطار.. صور

استقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قطاره مغادرا محطة دونج دانج الفيتنامية اليوم، السبت، ليبدأ رحلته الطويلة إلى بيونج يانج عبر الصين، بعد اختتام زيارته التاريخية التي استغرقت 5 أيام لفيتنام، وذلك في أعقاب القمة الفاشلة التي قام بها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع في هانوي.



وكان كيم قد وصل إلى هانوى لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء بعد رحلة استغرقت 3 أيام ونحو 4500 كم من بيونج يانج الى دونج دانج عبر القطار.



وبعد ذلك، قام بزيارة رسمية لمدة يومين لفيتنام يومي الجمعة والسبت، حيث اجتمع قبيل مغادرته مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نجوين شوان فوك" كما وضع إكليلا من الزهور على "النصب التذكاري لأبطال الحرب والشهداء" في العاصمة "هانوي" وزار ضريح "هو شي منه" مؤسس فيتنام الحديثة.



وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زعيم كوري شمالي إلى فيتنام منذ عام 1964.