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اقتصاد

الإسكان تخصص 82 مليون جنيه لتجديد شبكات المياه في سوهاج

السبت 02/مارس/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تخصيص أكثر من 82 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج خلال العام 2019 /2020، وتم إدراج إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة سوهاج بمشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية، بتمويل قيمته 12 مليون جنيه، وسيتم البدء في التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو القادم ولمدة 3 سنوات، بجانب إدراج إحلال وتجديد شبكة مياه مدينة سوهاج بالمشروعات المُمولة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 69 مليون جنيه، وسيبدأ العمل بها في شهر يوليو 2020 ولمدة 3 سنوات.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أنه تم إحلال وتجديد أجزاء كبيرة من شبكات المياه بمدينة سوهاج خلال الفترة السابقة، وتم مطالبة المواطنين بنقل التوصيلات المنزلية إلى الخطوط الجديدة، ونظرًا لعدم قيام بعض المواطنين بالتوصيل على الخطوط الجديدة، استمرت الشركة في ضخ المياه للخطوط القديمة المتهالكة التي تعانى من كسورات متكررة.

وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن الشركة قامت بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز ومدينة سوهاج، منذ بداية عمل الشركة عام 2010 وحتى الآن بقيمة 18.7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ وصلات منزلية ومد وتدعيم شبكة مياه سوهاج، بقيمة 8.4 مليون جنيه، مُقدمة من مؤسسة مصر الخير ونادي روتارى.

وأشار إلى أن مدينة سوهاج تأثرت بالسدة الشتوية خلال الفترة من 28 ديسمبر 2018: 19 يناير 2019، حيث استقبل الخط الساخن بالشركة، 208 بلاغات عن انقطاع وضعف مياه الشرب بالمدينة خلال تلك الفترة، ودفعت الشركة بسيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.

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