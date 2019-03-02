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حوادث

تعرف على جهود حملات وزارة الداخلية خلال أسبوع

السبت 02/مارس/2019 - 01:07 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 6758 قضية تموينية متنوعة، بينها 102 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 2653 أسطوانة بوتاجاز، وضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2540680 لترا.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 6634 قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بمضبوطات بلغت "547.24 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، من بينها "421" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "332.662 طن"، و"147" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "22.435 طن".

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط 3.159 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابى.

وضبطت مباحث المصنفات 426 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية فى ضبط 859 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و1112 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و210 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و214 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و123 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 215 لحالات تعد على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 1025 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال أمن الموانئ فى ضبط 31 قضية تهريب، و610 قضايا متنوعة بقطاع أمن الموانى، وفى مجال الأمن السياحى تمكنت الشرطة من ضبط 2683 قضية ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية"، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ إزالة 1.031 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

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