المنيا يفرض غرامة 1000 جنيه على لاعبه بسبب الاعتراض

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، بقيادة إبراهيم صدقي، فرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على اللاعب محمد عبدالقادر .



ويأتى قرار العقوبة بعد اعتراض اللاعب علي استبداله بطريقة غير لائقة خلال مباراة الفريق امام الاعلاميين بالجولة الماضية والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما .



ويحتل فريق المنيا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 32 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر أسوان .