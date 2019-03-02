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رياضة

المنيا يفرض غرامة 1000 جنيه على لاعبه بسبب الاعتراض

السبت 02/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، بقيادة إبراهيم صدقي، فرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على اللاعب محمد عبدالقادر .

ويأتى قرار العقوبة بعد اعتراض اللاعب علي استبداله بطريقة غير لائقة خلال مباراة الفريق امام الاعلاميين بالجولة الماضية والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما .

ويحتل فريق المنيا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 32 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر أسوان .

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