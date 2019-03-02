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حوادث

حل لغز جثة برميل ساقية مكي.. عاطل خنقه عقب فشله في اغتصابه

السبت 02/مارس/2019 - 02:39 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشف قطاع الأمن العام، غموض العثور على جثة طفل داخل برميل بمنطقة ساقية مكي حيث تبين أن عاطلا وراء قتله خنقا بعد فشله فى اغتصابه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل داخل برميل يبلغ من العمر 6 سنوات، تم العثور على الجثة بمعرفة " ع.م " 47 سنة ،ربة منزل داخل البرميل.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام واللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لحل لغز الجريمة وتمكن فريق البحث من خلال كاميرات المراقبة من التوصل الي الجاني.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم" ص.م.ص" 26 سنة، عامل مقيم ساقية مكي – الجيزة، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه شاهد المجني عليه أثناء سيره بمفرده فقام بإستدراجه واصطحابه إلى شقته وحاول التعدى عليه جنسيًا إلا أنه استغاث فقام بكتم أنفاسه بيديه حتي لفظ انفاسه الاخيرة خشية افتضاح أمره.

وأشارت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجنى عليه كان فى طريقه لزيارة عمه المقيم بنفس الشارع.

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