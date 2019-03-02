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أخبار العالم

الرئيس اليمني يتابع تنفيذ اتفاق استوكهولم مع وزير الخارجية البريطاني

السبت 02/مارس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد هادي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بجهود بريطانيا الحميدة ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن.

وثمن الرئيس اليمني قرار المملكة المتحدة بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية باعتبار ذلك الموقف تأكيدًا على دعم حزب الله للمليشيات الانقلابية الحوثية باليمن.

من جانبه،أشاد وزير الخارجية البريطاني بمرونة الحكومة في هذا الصدد، لافتًا إلى لقاءاته المستمرة مع مختلف الأطراف بغية تفعيل وتنفيذ اتفاق استوكهولم لمصلحة السلام وامن واستقرار اليمن، قائلا "نشارككم القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة، متطلعًا إلى الدفع بهذا الاتجاه من خلال الحث على تنفيذ بنوده وإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين بصورة عاجلة، مؤكدا على دعم المملكة المتحدة لليمن في مختلف الجوانب والذي كان آخرها إعلان رئيسة الوزراء تريزا ماي في تعزيز جهود الدعم الإنساني المقدم لليمن بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.

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