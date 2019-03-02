تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في مطار القاهرة

بدأت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، العمل بقرار وزيرة المالية الدكتور محمد معيط رقم 41 لسنة 2017 والخاص بتثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع.



وتضمن قرار وزير المالية تحديد سعر الدولار الجمركي 17.5913 للسلع المنصوص عليها، فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 16 جنيها، وسعر صرف اليورو إلى 23.18 جنيه، والجنيه الإسترليني إلى 21.30 جنيها، والريال السعودي إلى 4.26 جنيه، على أن يتم العمل بالقرار حتى 31 مارس الجاري.