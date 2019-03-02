سباستيان يقود فقرة العرضيات في مران الأهلي

قاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات فنية خاصة بالكرات العرضية لعدد من اللاعبين خلال المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وشارك في الفقرة كل من؛ أحمد حمودي وإسلام محارب وجيرالدو ومروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات وباسم علي.



ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.



