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شاهد.. 100 حريق تلتهم غابات أستراليا وسكان فيكتوريا يهربون من منازلهم

السبت 02/مارس/2019 - 05:56 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
هاني حسين
عرضت فضائية " يورونيوز"، لقطات مصورة ترصد التهام النيران للغابات في أستراليا، ويكافح مئات من رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الغابات التى اضطرت سكان ولاية فيكتوريا لمغادرة منازلهم.

وأدى البرق لاشتعال 100 حريق على الأقل في ولاية فيكتوريا، وقال مسؤولون إنهم وجهوا تحذيرات عاجلة بعد أن التحم حريقان ليشكلا حريقا هائلا في متنزه بونيب العام على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي ميلبورن.

وقال أندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، إن الحريق لم يلتهم أي ممتلكات، وإن الولاية ستعلن حظرا كاملا على إشعال نيران اعتبارا من غد الأحد، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

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