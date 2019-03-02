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محافظات

تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار

السبت 02/مارس/2019 - 07:20 م
تدشين مؤتمر المنوفية
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والإستثمار
مروة فاضل
دشن اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار بقاعة الاجتماعات بمجمع خدمات جامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور رؤساء جامعتي المنوفية والسادات ومدير الأمن ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي سمير رجب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية والجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر ، وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور مؤكدًا أن الهدف من تدشين المؤتمر دفع عجلة التنمية والإستثمار والنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، مشيرًا أن ما توليه القيادة السياسية الرشيدة لبلدنا العزيز مصر بزعامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تحسين مستوى معيشة المواطنين يتحتم علينا تطبيق العديد من السياسات والتفكير خارج الصندوق للعمل على إيجاد آليات تتوافق مع الظروف التى تشهدها البلاد لإحداث تنمية حقيقة من خلال مشاركة المجتمع المدنى والعمل وفق خطط طموحة وسياسات بناءة من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أوضح المحافظ علي أن المنوفية تتميز عن غيرها من المحافظات بالعديد من المزايا جعلتها فى الصدارة كونها محافظة الزعماء والرؤساء والأولى فى التعليم لذا كان لزامًا علينا أن نحافظ على هذا التراث الزاخر والعمل على إحداث التنمية المنشودة لها فى كافة المجالات والقطاعات لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.

تضمن المؤتمر عرضا تقديميا لمحاور التنمية والإستثمار شملت مجهودات المحافظة فى تنمية المجتمع وعرض أهم الفرص الاستثمارية ومجالات المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

كما عرض متطلبات واحتياجات المحافظة فى كافة القطاعات المختلفة وأدار مناقشة مفتوحة مع رجال الأعمال والمستثمرين مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المشاريع التنموية والوقوف خلف الجهاز التنفيذى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المنوفية، وإستمع المحافظ إلى أرائهم ومقتراحاتهم وأكد على أنه سيقوم بدراسة كافة الآراء والأفكار المقترحة والخروج بحلول لكافة المشاكل وتحديد موعد لانعقاد المؤتمر الثاني لعرض ما تم تنفيذه.

وفى ذات السياق أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أنه يسعى دائمًا لتذليل أية عقبة تواجه المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار وخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال ، فضلًا عن تكثيف الجهود بإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار تلك المشروعات مفتاح النهضة الحقيقى .

وفى الختام توجها محافظ المنوفية بالشكر لكل من قاسمه الجهد وشاركه المتاعب مؤمنًا بأننا جميعًا أبناء وطن واحد نعمل من أجل نهضته ورفعته، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر رئيسًا وحكومة وجيشًا وشعبًا.

تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار
تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار

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