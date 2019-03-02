ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جمعية القلب تمنح جمال شعبان جائزة شخصية العام والعضو المتميز

السبت 02/مارس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
منحت جمعية القلب المصرية الدكتور جمال شعبان شعبان عميد المعهد القومي للقلب جائزة شخصية العام والعضو المتميز وذلك تقديرا لجهوده في المجال الخاص بالقلب وامرضه هذا بالاضافة الي رؤيته في دعم شباب الأطباء.

خلال المؤتمر الذي عقد باحد الفنادق الكبري بحضور ما يزيد علي ٥ الاف طبيب ،أكد الحضور ان جائزة عضو جمعية القلب المتميز عن عام ٢٠١٨شخصية إيجابية بناءة ،واحدثت تطورا كبيرا وانجازات رائدة في معهد القلب خلال اقل من عام .

اكد الحضور ان رئيس شعبة كهروفسيولوجيا القلب، له نشاط علمي كبير علي مدي رحلة عمر مؤتمر سنوي رائع في مجال كهروفسيولوجيا القلب
علم اجيال في هذا المجال ومجال القلب عموما واهم شيء داعم اكبر لشباب الاطباء.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يتابع تطورات سير التحقيقات الجارية فى حادث قطار محطة مصر

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

مانشيستر سيتي يخطف الصدارة من ليفربول مؤقتاً بهدف محرز على بورنموث.. فيديو

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

رواتب تصل إلى 4000 جنيه.. 1298 فرصة عمل بشركات في القاهرة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

برشلونة يصدم ريال مدريد بالهدف الأول بإستاد سانتياجو.. فيديو

أم بلا قلب.. ربة منزل تلقي طفلها بالطريق العام في أسيوط

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟