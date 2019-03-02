جمعية القلب تمنح جمال شعبان جائزة شخصية العام والعضو المتميز

منحت جمعية القلب المصرية الدكتور جمال شعبان شعبان عميد المعهد القومي للقلب جائزة شخصية العام والعضو المتميز وذلك تقديرا لجهوده في المجال الخاص بالقلب وامرضه هذا بالاضافة الي رؤيته في دعم شباب الأطباء.



خلال المؤتمر الذي عقد باحد الفنادق الكبري بحضور ما يزيد علي ٥ الاف طبيب ،أكد الحضور ان جائزة عضو جمعية القلب المتميز عن عام ٢٠١٨شخصية إيجابية بناءة ،واحدثت تطورا كبيرا وانجازات رائدة في معهد القلب خلال اقل من عام .



اكد الحضور ان رئيس شعبة كهروفسيولوجيا القلب، له نشاط علمي كبير علي مدي رحلة عمر مؤتمر سنوي رائع في مجال كهروفسيولوجيا القلب

علم اجيال في هذا المجال ومجال القلب عموما واهم شيء داعم اكبر لشباب الاطباء.

