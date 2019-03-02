أحمد موسى يفضح الديكتاتور التركي أردوغان .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اعتزامه تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده؛ قائلا: «أردوغان لا يمانع من تطبيق عقوبة الإعدام في بلده، لكنه يتدخل في شؤون الآخرين».



وأشار موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن الرئيس التركي كان يؤجل تطبيق عقوبة الإعدام من أجل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي؛ موضحا تركيا لن تدخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أكدته إيطاليا بشكل واضح وصريح.



وأوضح موسى أن الديكتاتور أردوغان يقود الدولة التركية الى الهاوية؛ لافتا أن أكبر تحد يواجه أردوغان هو الحزب السياسي الذي يعده فتح الله غولن؛ موضحا أن الديكتاتور التركي يحاول المكوث في الحكم للأبد؛ منوها الشارع التركي سوف يشهد أحداثا كثيرة خاصة بعد عودة فتح الله غولن إلى السياسة.



وعلق موسى على غناء أردوغان في إحدى الاحتفالات قائلًا: «بهلول بيغني في إسطنبول وافتكر نفسه محمد منير».