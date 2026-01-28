قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
برلمان

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان أسعار مناسبة خلال رمضان

النائب أحمد فؤاد أباظة
النائب أحمد فؤاد أباظة
ماجدة بدوى

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بجهود الحكومة فى توفير مختلف السلع الأساسية والرقابة على الأسواق والأسعار مطالباً من الحكومة الاستمرار فى هذه السياسات من اجل استمرار الاستقرار فى الاسعار لتوفير السلع خلال شهر رمضان المبارك وباسعار مناسبة من خلال الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات وأسعار مناسبة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر بعض التجار لحاجة المواطنين.

 زيادة في معدلات الاستهلاك


وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ويشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يستوجب تحركًا استثنائيًا من الدولة، عبر آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع إخفاء السلع خاصة من المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات التموين على مستوى الجمهورية مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع لتلقي الشكاوى والتدخل السريع والتوسع في معارض “أهلاً رمضان” وزيادة عددها في القرى والمناطق الشعبية وإلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح ومحاسبة المخالفين دون تهاون وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.


كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بتشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم لردع أي ممارسات غير مشروعة مؤكداً على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون استغلال أو ضغط.

المزيد