برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية

قال النائب أحمد الشرقاووي، عضو مجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات محليًا، خاصة السيارات الكهربائية، يمثل خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، مشددًا على أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الشرقاووي في تصريح خاص، لـ “صدي البلد”،أن التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها يُعد استثمارًا طويل الأجل، لا يقتصر على خطوط الإنتاج، بل يشمل الصناعات المكملة والخدمات اللوجستية، مما يعزز سلسلة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة النظيفة والمستدامة.

تطوير المناطق الحرة الصناعية

وأشار النائب إلى أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير المناطق الحرة الصناعية سيساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مؤكدًا أن دمج التكنولوجيا الحديثة في التصنيع سيضع مصر على خارطة الدول المتقدمة صناعيًا ويعزز قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد الشرقاووي أن هذا الملف يتطلب تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح خطة التوطين، مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها للعمل في الصناعات الحديثة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة الوطنية.