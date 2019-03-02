ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

منافس ترامب يتحدث عن كفاح أسرته ضد الفقر والنازي

السبت 02/مارس/2019 - 10:17 م
ساندرز
ساندرز
رويترز
سلط بيرني ساندرز المنافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 الضوء بشكل أكبر على الجوانب الشخصية في حياته مع بدء حملته الانتخابية اليوم السبت واصفا الصعوبات التي واجهها خلال فترة شبابه كأحد أبناء الطبقة العمالية وكيف أن ذلك ساعده على رسم سياساته التقدمية.

وخلال تجمع في بروكلين قرب الحي الذي نشأ فيه بمدينة نيويورك في شقة صغيرة مستأجرة، أوضح ساندرز التناقض بين نشأته المتواضعة وفترة شباب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المتميزة كابن أحد مطوري العقارات بنيويورك.

وقال ساندرز في تجمع في بداية حملته الانتخابية في بروكلين كوليدج حيث تلقى تعليمه في الماضي "تجربتي كطفل في أسرة كانت تواجه صعوبة اقتصادية أثرت بشكل كبير على حياتي وقيمي.

"وعلى عكس دونالد ترامب الذي أغلق الحكومة وترك 800 ألف موظف اتحادي بلا دخل لدفع التزاماتهم أعرف ما يبدو عليه الأمر في أسرة تعيش دون أي مدخرات". ونادرا ما تحدث ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت عن حياته الشخصية خلال أول ترشح له للبيت الأبيض في 2016 ، والتي انتهت بحصول هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد ترامب، وركز بشكل شبه كامل على خططه الخاصة بالسياسة لكبح جماح وول ستريت وخفض التفاوت في الدخول.

ولكن أسلوب ساندرز الجديد كان اعترافا بضرورة إيجاد وسيلة للتمييز بين حشد كبير من الديمقراطيين الذين يأملون بالفوز بترشيح الحزب لهم في انتخابات 2020 .

وساندرز ابن مهاجر يهودي من بولندا ولكنه لم يسلط الضوء على ديانته اليهودية خلال ترشحه في 2016. ولكنه وصف في بروكلين رحلة والده للهروب من الفقر ومعاداة السامية وقال إن النازيين أبادوا في نهاية الأمر أسرة أبيه. وقال ساندرز أمام أنصاره في بروكلين "مع بدء هذه الحملة للرئاسة يجب أن تعرفوا من أين أتيت ..لأن الخلفية الأسرية تؤثر بشدة على القيم التي نعتنقها عندما نكبر.

"اليوم أريد أن أرحب بكم في حملة تقول بصوت عال وبوضوح إن المبادئ الأساسية لحكومتنا لن تكون الجشع والكراهية والأكاذيب".

موضوعات متعلقة

بيرني ساندرز ينوي الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2020

ترامب يهاجم مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشره وثائق مراقبة مستشار حملته

عبدول السيد .. مصري تحدى الواقع ليصبح أول وأصغر رئيس ولاية أمريكية

السيناتور اليساري بيرني ساندرز يترشح أمام ترامب في انتخابات 2020

بيرني ساندرز يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020

مرشح جديد يسعى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

تراجع نقود الاحتياطي لـ610.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

نحرهم بالسكين أثناء النوم.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل زوجته وأطفاله في كفر الشيخ

أول رد من الصحة على علاج عامل نظافة للمرضى فى مستشفى الواسطى

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

على فرج ونور الطيب ينتظران حدثاً سعيداً في شيكاغو.. صور

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

التعليم تكشف حقيقة تطعيمات تسبب العقم لطلاب المدارس

شهيد لقمة العيش.. سطو مسلح ينهي حياة عبد الله في أمريكا.. وأسرته: عاوزين ندفنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟