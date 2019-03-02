هيئة الطرق تعلن موعد البدء فى إصلاح وترميم كوبرى طوخ المنهار

تعرض كوبري المشاه أمام قرية كفر الجِمال التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية على طريق الاسكندرية الزراعي بالكيلو ٣٢ لاصطدام سيارة نقل قادمة من القاهرة فى اتجاه بنها حاملة ونش بارتفاع يفوق المسموح السير به، رغم وجود لوحات ارشادية بالطول المسموح به قبل كل كوبرى مشاه، مما ادى الى انهيار الجسم المعدنى والذى يبلغ طوله ‪40 ‬ مترا وعرضه 3 امتار وسقوطه على حرم الطريق بالاتجاهين دون خسائر‪ ‬في الارواح.



ودفعت الهيئة العامة للطرق والكبارى بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لازالة اثار الانهيار والبدء فى اصلاح وترميم الكوبرى وذلك لإعادة الشيء لأصله وجار تسيير حركة المركبات جزئيًا بمحاور مرورية بديلة وبالتعاون مع ادارة مرور القليوبية.



واهابت الهيئة العامة للطرق والكبارى سائقى النقل الالتزام بالارتفاعات المقررة لتلافى مثل هذه الحوادث.