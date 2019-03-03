كريم شحاتة: حسام البدري أحد المرشحين لخلافة جروس في الزمالك

أكد كريم حسن شحاتة، أن رئيس الزمالك يفكر في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.



وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « رئيس الزمالك تحدث مع المقربين منه، مؤكدا أن البدري من ضمن المرشحين لخلافة جروس في الزمالك».



وأضاف:« في حالة خسارة الزمالك أمام بترو أتلتيكو سيرحل جروس من تدريب الزمالك».