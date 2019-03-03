ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كريم شحاتة: حسام البدري أحد المرشحين لخلافة جروس في الزمالك

الأحد 03/مارس/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
أكد كريم حسن شحاتة، أن رئيس الزمالك يفكر في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « رئيس الزمالك تحدث مع المقربين منه، مؤكدا أن البدري من ضمن المرشحين لخلافة جروس في الزمالك».

وأضاف:« في حالة خسارة الزمالك أمام بترو أتلتيكو سيرحل جروس من تدريب الزمالك».

ترشيحاتنا

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

حصاد أخبار النادي الأهلي السبت 2 - 3 - 2019

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

شاهد .. انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي.. فيديو

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

استشاري علاقات أسرية يضع روشتة للقضاء على العنوسة

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو

جماعة الإخوان الإرهابية تحترف فبركة المظاهرات.. بهذه الطريقة.. فيديو

فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟